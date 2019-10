Gdańsk przyznał honorowe odznaczenia. Wśród laureatów Paweł Adamowicz

Rada Miasta Gdańska ogłosiła laureatów Medali św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II. Wyróżniono m.in. Europejskie Centrum Solidarności i Pawła Adamowicz. - To smutna poezja dziejowa - powiedział kanclerz Kapituł Medali prof. Andrzej Januszajtis.

- Paweł Adamowicz zainicjował Medal Księcia Mściwoja II i ten medal wraca do niego po śmierci. To smutna poezja dziejowa - powiedział kanclerz Kapituł Medali prof. Andrzej Januszajtis.

Zaznaczył, że znał Pawła Adamowicza od czasów, gdy ten zasiadał w radzie miasta. - Wyróżniał go rozsądek i dobra znajomość prawa. Widziałem jak się rozwija, jak dojrzewa i staje się ojcem miasta i jego mieszkańców. Wspominam go z największą czułością i żalem, że go już nie ma wśród nas - dodał.