Gdańsk. Pożar kościoła św. Piotra i Pawła. Gliński sprawdził szkody

Gdańsk. Wicepremier Piotr Gliński pojawił się w kościele św. Piotra i Pawła. Ocenił szkody po pożarze, do którego doszło w niedzielę rano.

Ogień zniszczył dach nad zakrystią zabytkowego kościoła św. Piotra i Pawła przy ulic Żabi Kruk w Gdańsku.

Okazuje się, że to jedyne zniszczenia. Jak poinformował wicepremier Piotr Gliński, mur świątyni jest nienaruszony. - Jest kwestia wymiany więźby dachowej i dachówki, to są główne rzeczy. Reszta strat to są straty niewielkie na skutek nasiąknięcia wodą. Choć strażacy używali jej bardzo oszczędnie - tłumaczył minister.