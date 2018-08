Gdańsk. Dwaj mężczyźni pobici na plaży. Bo trzymali się za ręce

Na plaży w Gdańsku-Sobieszewie pobito i zwyzywano dwóch mężczyzn. Napastnikom nie spodobało się, że wychodząc z wody Józef i James złapali się za ręce. Nikt nie powiadomił policji.

Po wyjściu z Bałtyku mężczyźni zostali zaczepieni przez dwóch napastników. Jeden z nich uderzył Józefa barkiem i używając wulgaryzmów, kazał im odejść z plaży. - Staraliśmy się ich zignorować i skierowaliśmy się w stronę auta - relacjonuje pokrzywdzony w rozmowie z trójmiejską "Gazetą Wyborcza". Para została zaatakowana ponownie na jednej z alejek prowadzących do morza. Wszystko działo się ok. godz. 17, przy co najmniej kilkunastu świadkach.