Gazprom straszy ciężką zimą. Opublikowali specjalny klip

Wstrzymano przepływ gazu Nord Streamem

31 sierpnia przestał płynąć gaz przez rurociąg Nord Stream z Rosji do Niemiec. Gazprom wtedy oświadczył, że wyłączenie nastąpiło z przyczyn technicznych. Siemens Energy zaś w oświadczeniu stwierdził, że to nie awaria była przyczyną wstrzymania dostaw. "Jako producent turbin możemy stwierdzić, że wyciek nie stanowi technicznego powodu do zaprzestania działalności" - napisano.