"Gang spawaczy" z Ukrainy zatrzymuje najazd rosyjskich czołgów

Gdy na ukraińskie miasta uderzyły z Białorusi siły wroga, Tokariwski skupił się najpierw na tym, co najważniejsze. Wysłał swoją rodzinę - żonę i dwuletniego synka - w bezpieczne miejsce poza granicami najechanego kraju. A potem pomyślał, jak to zrobić, by przyłączywszy się do oddziałów obrońców kraju, być najbardziej przydatnym.