Gabriel Narutowicz. Pięć dni rządów pierwszego prezydenta Polski

Gabriel Narutowicz. Dzieciństwo w rodzinie patriotów

Gabriel Narutowicz, bo to o nim mowa, urodził się 17 marca 1865 roku w Telsze na Żmudzi, która w tamtym czasie włączona była do Imperium Rosyjskiego. Jego ojciec, postępowy ziemianin (zniósł pańszczyznę przed ogłoszeniem manifestu powstańczego Rządu Narodowego, który zakładał uwłaszczenie chłopów - przyp. red.) i sędzia powiatowy ziemski, brał udział w Powstaniu Styczniowym, za co został skazany na rok więzienia.