Fundusze UE wspierają rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej

Do tego czasu warto więc mieć pewną wizję tego, jak chcemy wspierać ekologiczny transport publiczny w naszych miastach. A wspierać go zdecydowanie warto, bo projekty transportowe przyczyniają się do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego w miastach oraz poprawy jego płynności. Pasażerowie zyskują możliwość szybkiego, niezawodnego, komfortowego i bezpiecznego przemieszczania się. Dodatkowo ograniczany jest negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne, doprowadzając do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu.