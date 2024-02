Fundusze Europejskie wspierają zieloną edukację

Edukacja dla każdego

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to kontynuacja wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko (realizowanych w latach 2007-2013 oraz 2014-2020). Jego głównym celem jest wspieranie inwestycji, które umożliwiają zrównoważony rozwój kraju. Co oznacza to pojęcie? Zrównoważony rozwój to taki, który pozwala zaspokajać obecne potrzeby, ale jednocześnie myśli o potrzebach przyszłych pokoleń. Działania dotyczące klimatu i ochrony zasobów wpisują się w tę koncepcję. Ponad 140 mln zł z budżetu programu zarezerwowano na wsparcie edukacji proekologicznej. Środki te będą przeznaczone na projekty, które zwiększają wiedzę mieszkańców i mieszkanek na temat zmian klimatu i ochrony przyrody. Nawet te najdrobniejsze działania mogą mieć bowiem wpływ na środowisko, w którym żyjemy.