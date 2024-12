Fundusze Europejskie chronią polskie wybrzeże. Jak zabezpieczamy je przed wzrostem poziomu morza?

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obserwacje poziomu polskiego morza są alarmujące. Od 1955 r. do 2021 r. poziom morza w Gdańsku wzrósł z 502 cm do 516 cm, a w Świnoujściu z 495 cm do 507 cm. Fundusze unijne wspierają działania mające na celu ochronę nadmorskim terenów.