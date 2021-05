Fundusz Odbudowy. Ryszard Terlecki przesunie posiedzenie Sejmu?

Andrzej Sośnierz odchodzi z KP PiS. "Trwa szukanie haków na rodzinę Gowina"

Fundusz Odbudowy. PiS liczy na wygrane głosowanie w Sejmie

W głosowaniu rząd, który nie może liczyć na poparcie koalicyjnej Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, zostanie poparty przez Lewicę. - Jestem przekonany, że my dzisiaj nie dealujemy z PiS-em, tylko załatwiamy interes dla Polek i Polaków, który w przyszłości zostanie doceniony - oceniał w Radiu Koszalin szef klubu parlamentarnego Lewicy. Krzysztof Gawkowski podkreślił, że "Lewica szła do polskiego parlamentu nie po to, by być opozycją totalną, tylko opozycją racjonalną, która dobre projekty, służące Polsce, będzie popierała".