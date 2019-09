Fryzjerzy zmobilizowani do wojska. Wezwanie otrzymał też... fotograf ślubny

Właściciele salonów fryzjerskich w Katowicach mają wytypować fryzjera, który w czasie wojny będzie strzygł rezerwistów. W Suwałkach natomiast wezwano... fotografa ślubnego, który ma robić zdjęcia żołnierzom w razie mobilizacji i w czasie wojny. Wszyscy, którzy otrzymali pismo, muszą stawić się w urzędach swoich miast. Jeśli tego nie zrobią, grozi im grzywna.

Bartosz, ślubny fotograf z Suwałk, otrzymał urzędowe pismo. Został wyznaczony do robienia zdjęć żołnierzom w razie mobilizacji i w czasie wojny. - Może to jakieś wyróżnienie - mówił w rozmowie z dziennikarką Polsat News. I dodał, że pismo go rozbawiło.