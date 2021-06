Francuzi nie ufają szczepionkom AstraZeneca. Władze przekażą je do Afryki

Z uwagi na bardzo małą liczbę szczepień preparatem AstraZeneca we Francji w ostatnim czasie, powstały obawy o to, że miliony dawek szczepionek mogą się zmarnować. W związku z tym, francuskie władze medyczne planują eksport szczepionek brytyjsko-szwedzkiego koncernu do krajów Afryki. "Do końca tygodnia przekażemy ponad 800 tys. dawek" - przekazały rządowe źródła.