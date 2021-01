Francja. Tajemnicze zaginięcie Polaka

Francja. Zaginął już pierwszego dnia

Pan Wiesław wyjechał wraz ze swoim kolegą do miejscowości Arnac-Pompadour we Francji, gdzie miał zbierać jabłka w tamtejszym sadzie. - Uważamy, że na pewno coś się wydarzyło, tylko nikt nie chce powiedzieć, jak tam było. Dlaczego, jak zrywali te jabłka, to nikt przez trzy godziny nic nie widział? Przecież się posuwają do przodu i jedno stanowisko byłoby niezrywane przez trzy godziny? - pytał brat pana Wiesława.

O zaginięciu Pana Wiesława przeczytał w internecie jeden z mieszkańców miasteczka i poinformował o tym właściciela sadu. - Jakiś chłopak odczytał gdzieś na Facebooku, że dalej go szukamy i był zaszokowany tym. Zadzwonił do właściciela i uzyskał od niego informację, że Wiesiek pojechał do Polski tirem. Wszyscy we Francji byli przekonani, że on wrócił do Polski, że się znalazł - mówiła szwagierka zaginionego mężczyzny w rozmowie z reporterami Polsatu.