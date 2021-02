Francja. Najstarsza zakonnica w Europie pokonała koronawirusa

Francja ma powody do świętowania. Najstarsza obywatelka tego państwa, a zarazem najstarsza mieszkanka Europy i druga najstarsza kobieta na świecie pokonała koronawirusa.

Francja. Zakonnica wygrała z koronawirusem. Ma blisko 117 lat

Zakonnica - siostra Andre - na co dzień mieszka w Tulonie we Francji. Jej prawdziwe imię to Lucile Randon i już w czwartek 11 lutego będzie obchodziła swoje 117. urodziny.