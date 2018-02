Francja gotowa uderzyć w Syrię. "Jeśli broń chemiczna zostanie użyta przeciwko ludności cywilnej"

- Ustaliłem "czerwoną linię" w kwestii broni chemicznej i potwierdzam ją - powiedział we wtorek prezydent Emmanuel Macron. Zastrzegł jednak, że francuskie agencje wywiadowcze nie mają dowodów na to, że przeciwko cywilom w Syrii użyto broni chemicznej.



Pałac Elizejski przekazał, że w piątek Emmanuel Macron zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina, by ten "zrobił wszystko co możliwe, aby syryjski reżim położył kres niedającemu się uzasadnić pogorszeniu sytuacji humanitarnej w Syrii".