Floryda szykuje się na uderzenie Miltona. Masowe ewakuacje

Możliwe rozległe powodzie

Synoptycy ostrzegają przed możliwym sztormowym przypływem o wysokości fali od 2,4 do 3,6 metra w zatoce Tampa. Rzeczniczka Narodowego Centrum Huraganów Maria Torres zauważyła, że to najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek przewidywano dla regionu. Dwukrotnie przekracza osiągnięty dwa tygodnie przez huragan Helene, który spowodował znaczne szkody materialne i doprowadził do ponad 230 ofiar śmiertelnych.