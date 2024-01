Firma Muska wszczepiła pierwszemu człowiekowi chip do mózgu

W czerwcu ubiegłego roku - jak przypomina Reuters - wyceniono firmę Neuralink na około 5 miliardów dolarów. Jednak pod koniec listopada do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wpłynął wniosek o zbadanie, czy Musk nie wprowadził inwestorów w błąd co do bezpieczeństwa swojej technologii. Pojawił się on po tym, jak dokumentacja weterynaryjna wykazała, że ​​u małp, którym w ramach badań wszczepiono implanty pojawiły się poważne komplikacje - paraliż, drgawki i obrzęk mózgu.