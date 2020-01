Finał WOŚP 2020 w Białymstoku. Zaśpiewa Natalia Szroeder

Finał WOŚP w Białymstoku obejmuje nie tylko kwestę, lecz również wielki koncert i ciekawe wydarzenia towarzyszące. Sprawdź program obchodów 12 stycznia 2020. Gdzie się bawić razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy?

W 2020 roku WOŚP zbiera pieniądze na zakup sprzętu do dziecięcej medycyny zabiegowej. Do pobicia jest wysoki rekord z poprzedniego roku, kiedy zebrano 175 938 717,56 zł. W całej Polsce i za granicą organizowane są wydarzenia, podczas których można wpłacić datek na Orkiestrę, a do tego doskonale się bawić. Zobacz, jakie wydarzenia odbędą się podczas finału WOŚP w Białymstoku.