Fiakier w Krakowie stracił kontrolę nad dorożką. Konie wyrwały naprzód

Dorożka w centrum Krakowa. O włos od wywrotki

Pojazd niebezpiecznie kołysał się na boki. Woźnica robił co mógł, żeby nie doprowadzić do wypadku i utrzymać dorożkę w pionie. W końcu, po kilkudziesięciu sekundach udało mu się to. Powóz cudem nie wywrócił się na bok.