Ferie zimowe 2021. Są szanse na zmiany? Jarosław Gowin odpowiedział

- To jest decyzja ministra edukacji i nauki - powiedział Jarosław Gowin. Wicepremier odpowiedział na pytanie o ewentualne zmiany związane z terminami ferii w 2021 r.

Minister wyjaśnił, że rząd "w trosce o zdrowie i życie Polaków, o to, żeby po okresie nasilenia kontaktów, do którego dojdzie w czasie świąt, nie być zmuszonym do ponownego zamykania gospodarki (...), chce rzeczywiście okres pierwszych dwóch tygodni stycznia ogłosić takim okresem zaprzestania podróży, zaprzestania kontaktów".