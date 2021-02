Fenomenalne skoki narciarskie. Piotr Żyła zdeklasował rywali

Polacy wciąż udowadniają, że skoki narciarskie to sport, w którym należy się z nami liczyć. Idealnym przykładem jest wygrana Piotra Żyły w niemieckim Obserstdorfie, gdzie w sobotę uzyskał tytuł mistrza świata w skokach na skoczni K-95.

Skoki narciarskie. Piotr Żyła mistrzem świata na K-95

Polski skoczek objął prowadzenie i to z niemałą nadwyżką punktów. Drugi po Żyle był Słoweniec Anze Lanisek, który do Polaka tracił około 3 punktów, co daje przełożenie na stratę około 1,5 metra odległości.