FAZ: Putin owinął sobie Niemców wokół palca

"Dwa tygodnie po zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 roku Władimir Putin wszedł na mównicę niemieckiego Bundestagu. (…) Wygłoszone przez niego, w najistotniejszych fragmentach po niemiecku, przemówienie, pełne odniesień do niemiecko-rosyjskich podobieństw, do dziś cieszy się w Niemczech popularnością" – piszą Friedrich Schmidt i Markus Wehner w niedzielę we "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).