"FAZ": Polsce grozi izolacja w europejskiej wspólnocie prawnej

Uchylenie przez niemiecki sąd nakazu ekstradycji Polska jeszcze jest wyjątkiem, ale nim nie pozostanie, jeżeli rząd w Warszawie będzie kontynuował swoją politykę - stwierdza w komentarzu redakcyjnym "Frankfurter Allegemeine Zeitung".

Niemiecki dziennik informuje o decyzji Wyższego Sądu Krajowego w Karlsruhe, który ze względu na "istotne wątpliwości co do niezawisłości polskiego sądownictwa" zwolnił z aresztu deportacyjnego Polaka ściganego za oszustwo europejskim nakazem aresztowania (ENA).

Decyzja nie zapadła

Polsce grozi izolacja

"Nie tylko sprawa Polski"

I konstatuje: "W najlepszym wypadku, co i tak byłoby już dostatecznie fatalne, doprowadziłoby to do powolnego, faktycznego wycofania się Polski z głównego obszaru UE, ale też szybko mogłoby stać się śmiertelną chorobą całej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. Dlatego Komisja Europejska tak szybko, jak to możliwe, powinna wykorzystać wszystkie dostępne jej środki, by zatrzymać polski rząd".