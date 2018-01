Fatalny koniec pierwszej randki. Kobieta wpadła w szał i zniszczyła obrazy warte milion dolarów

29-latka z Dallas umówiła się z popularnym prawnikiem. Miało być romantycznie - on, ona, świece i wino. I ten scenariusz udałoby się pewnie zrealizować, tylko wina było jakby za dużo.

Para na początku spędzała czas na mieście, ale później przeniosła się do domu mężczyzny. Po przyjeździe prawnik szybko uznał, że kobieta jest zbyt pijana i postanowił wyprosić ją z domu. Jednak ona w ogóle nie miała na to ochoty i schowała się. Gdy zdenerwowany mężczyzna wreszcie ją odnalazł, zamówił Ubera i chciał odesłać ją do domu. Wtedy 29-latka wpadła w szał.