Fatalne warunki w całej Polsce. Oblodzone drogi i ciężki, mokry śnieg

Fatalne warunki na drogach. W przeważającej części kraju pada ciężki, lepiący się śnieg. Najgorzej jest na Ziemi Łódzkiej, Mazowszu, Kujawach oraz Warmii i Mazurach. Przed nami jednak zmiana pogody.

Bardzo trudne warunki jazdy od wczoraj panują w Polsce południowo-zachodniej. Wszystko za sprawą niemal stacjonarnego frontu atmosferycznego, który rozciąga się od Skandynawii, poprzez Polskę, aż po basen Morza Śródziemnego. To właśnie ten front odpowiada za powstanie ośrodka niżowego.

Front “prawie” stacjonarny w obecnej porze roku jest dość niebezpieczny. Przy obecnej sytuacji barycznej powoduje on przede wszystkim długotrwałe opady wszelakiej maści. Po jednej stronie frontu zalega cieplejsza masa powietrza (Sanok w niedzielę notował +17,2 st!), po zachodniej nieco chłodniejsza. Stąd w wielu miejscach pada ciężki, lepiący się śnieg, który powoduje spore zagrożenie na drogach i chodnikach.

Dodatkowo ciężar śniegu sprawia, że mogą łamać się gałęzie drzew, spadając często na linie energetyczne. Może to powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej do wielu mieszkań.

Zmiana pogody

Nocą z poniedziałku na wtorek możemy liczyć na sporo przejaśnień, szczególnie nocą. Idzie za tym niestety większy spadek temperatury powietrza. Spodziewana temperatura od Podlasia przez łódzkie aż po Dolny Śląsk wahać się będzie od –4 do –8 stopni.

W Kotlinie kłodzkiej spadki do wartości poniżej –10 stopni. Na drogach może być bardzo ślisko, gdyż woda powstała w wyniku topnienia śniegu będzie zamarzała. Najbliższe dni to nadal temperatury w zakresie od –2 do +2 stopni z większą ilością przejaśnień. W wielu miejscach jednak możliwe niewielkie, punktowe opady śniegu.