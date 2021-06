Fatalna pomyłka. FDA wstrzymała szczepionki J&J. Problemy w Niemczech

Ma to poważne konsekwencje dla Niemiec. "Dostawy Johnson & Johnson zależą w dużej mierze od dopuszczenia do obrotu przez FDA szczepionek, które zostały już wyprodukowane w USA" - powiedziało magazynowi "Der Spiegel" Ministerstwo Zdrowia Niemiec na początku czerwca. "Jeśli zgoda zostanie udzielona szybko, nadal możemy spodziewać się większych dostaw". Ponieważ jednak FDA zatwierdziła obecnie tylko około jednej siódmej testowanych partii, dostawy do Niemiec będą prawdopodobnie odpowiednio niewielkie.