"Farma trolli" w Ministerstwie Sprawiedliwości. Łukasz Piebiak wróci do orzekania dopiero w grudniu. Wziął urlop

Łukasz Piebiak, bohater "afery hejterskiej" w resorcie sprawiedliwości, wrócił do pracy w warszawskim Sądzie Rejonowym. Już jednak wiadomo, że na razie orzekać nie będzie, bo wziął urlop.

Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, po wybuchu afery z "farmą trolli" w Ministerstwie Sprawiedliwości podał się do dymisji. Miał zamiar wrócić do swojego wcześniejszego zajęcia, czyli orzekania w sądzie. Jak informowało wcześniej rmf24.pl, przydział czynności dla byłego wiceministra dwa dni temu zaakceptowało Kolegium Sądu Okręgowego. Kolegium wniosło jednak o zawieszenie go w czynnościach sędziego.