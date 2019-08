"Farma Trolli" w ministerstwie sprawiedliwości. "Iustitia" apeluje do sędziów wybranych za PiS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" sprzeciwia się nazywaniu afery, która wybuchła wokół ministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, "kłótnią między sędziami". Chce, aby sędziowie wybrani za rządów PiS zrezygnowali ze stanowisk.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" sprzeciwia się nazywaniu sprawy "kłótnią między sędziami". Ich zdaniem to "manipulowanie faktami". "Władza polityczna próbuje używać sędziów do realizacji własnych planów. Daje im stanowiska polityczne i wysokie wynagrodzenia, a gdy to nie wychodzi, przestaje ich uznawać za swoich urzędników i obciąża całą odpowiedzialnością pozbawiając możliwości kontynuowania kariery" - czytamy.

"Iustitia" zwraca się też z apelem do członków aktualnie funkcjonującej KRS, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, "przyfaksowanych" prezesów sądów oraz osób, które uzyskały "wątpliwe prawnie nominacje sędziowskie", w szczególności do SN. "Zrezygnujcie ze stanowisk otrzymanych w tak smutnych okolicznościach" - nawołują. To z kolei ma być warunkiem do "procesu przywracania praworządności w Polsce".