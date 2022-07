Fala upałów utrudni nawet sen. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Temperatura maksymalna w Wielkopolsce we wtorek i czwartek ma wynieść od 30 do 34 stopni Celsjusza, w środę na termometrach ma być od 33 do 36 kresek. Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę ma wynieść 19 stopni, a w nocy ze środy na czwartek do 22 stopni Celsjusza - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.