Fala korupcji w policji? Ujawniono raport, dane niepokoją

Łapówek w drogówce coraz mniej

"Co może zaskakiwać, łapownictwo na drogach odeszło do przeszłości, tu sprzedajnych funkcjonariuszy jest śladowy odsetek - BSWP wykryło 21 policjantów z 46 zarzutami (rok wcześniej 18 z 27 zarzutami). To oznacza, że wśród wszystkich z zarzutami policjantów z drogówki było tylko 8 proc. i 'skonsumowali' niecałe 4 proc. ogółu zarzutów korupcyjnych" - czytamy.