Fake newsy w świecie nastolatków. Jak pomóc młodzieży w rozpoznawaniu fałszu w internecie?

Podstawą jest sprawdzenie wiarygodności źródeł.

- To, skąd pochodzi informacja jest bardzo ważne – mówi profesor Dariusz Jemielniak. – Samo to, że ktoś, do kogo mamy zaufanie, powiela informację, nie oznacza, że wykonał on ciężką pracę sprawdzenia jej – dodaje. Często trudno jest dotrzeć do źródła, dlatego warto korzystać z tzw. stron fast-checkingowych, które sprawdzają prawdziwość informacji. W Polsce należą do nich portale Demagog, Konkret24, OKO.press i Demaskator24.pl.