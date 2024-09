Ewakuacja rannych żołnierzy. Pierwsze takie ćwiczenia w Szwecji

Z kolei szwedzki rząd zapowiedział znaczne zwiększenie budżetu na obronę cywilną. Z raportu wynika, że suma ta ma zostać zwiększona do 6,5 mld koron (ok. 570 mln euro) w roku 2024, 8,5 mld (ponad 740 mln euro) w roku 2025, a w roku 2026 wzrastać aż do 10 mld koron (ponad 870 mln euro), osiągając 15 mld koron (ponad 1,3 mld euro) od roku 2028. Szwedzki Urząd ds. Gotowości (MSB) ocenia, iż będą to wystarczające kwoty, aby zbudować system, który umożliwi krajowi przetrwać we wczesnej fazie ewentualnego konfliktu czy kryzysu.