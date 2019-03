Ewakuacja centrum handlowego w Gorzowie Wielkopolskim

Po południu w centrum handlowym Nova Park na gorzowskim Zawarciu nastąpiła awaria instalacji w pralni chemicznej. Dwie osoby uległy zatruciu.

Początkowo media lokalne przekazały informację, że w galerii handlowej doszło do wybuchu - informuje TVN24.

- Stwierdzamy jednoznacznie, że nie doszło do wybuchu. Było to rozszczelnienie zbiornika z substancją chemiczną, która jest używana w pralni chemicznej do czyszczenia ubrań - powiedział Dariusz Szymura, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.