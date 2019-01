Ewa Kopacz skomentowała swoją metaforę z dinozaurami. "Dzień rozpoczęłam od freudowskiej pomyłki, sama się z siebie śmieję"

Z dzisiejszej wypowiedzi Ewy Kopacz nt. "taśm Kaczyńskiego" śmiał się prawie cały polski Internet. "Ludzie rzucali w dinozaury kamieniami. Robili to, by je osłabić i ostatecznie pokonać" powiedziała w jednym z programów na antenie TVN. Kilka godzin później sama zaczęła się śmiać ze swojej wypowiedzi, określając ją "freudowską pomyłką".

Dziwna wypowiedź Ewy Kopacz

Zapewniała też, że metaforyczny dinozaur co prawda "nie padał od jednego rzutu", ale jeśli "ludzie przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać".