Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: sąd z wadliwie powołanym sędzią to nie sąd

- Obywatel Islandii został pozbawiony prawa do rzetelnego procesu, bo wyrok w jego sprawie wydał sędzia powołany z rażącym naruszeniem prawa - ogłoszono we wtorek.

Trybunał uznał, że obywatel Islandii został pozbawiony prawa do rzetelnego procesu, a gwarantuje je art. 6 europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka.

Wyrok islandzkiego sądu dotyczył jazdy bez ważnego prawa jazdy oraz pod wpływem narkotyków. Mężczyzna odwoływał się od tego wyroku do sądu apelacyjnego, w którego składzie znalazła się osoba powołana niezgodnie z zasadami krajowego prawa. ETPC uznał we wtorek, że wyrok jest nieważny, ponieważ naruszałby on europejską konwencję o ochronie praw człowieka.