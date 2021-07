Europejski Trybunał Praw Człowieka o Izbie Dyscyplinarnej SN. Dzisiaj wyrok

- Osoby w podobnej sytuacji mogłyby składać analogiczne skargi. Takie skargi zawisły już zresztą przed Trybunałem w Strasburgu. Czwartkowy wyrok może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia tych spraw, a także skarg, które dopiero wpłyną do ETPC - mówi w rozmowie z serwisem wyborcza.pl dr Marcin Szwed, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Jeśli do ETPC wpłynie wiele podobnych skarg, Trybunał może dojść do wniosku, że mamy do czynienia z problemem systemowym. Może wówczas wydać wyrok pilotażowy, w którym zobowiąże państwo do podjęcia określonych działań naprawczych - dodaje.