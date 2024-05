Europa się usamodzielnia. Wojna w Ukrainie pokazała, że jesteśmy zdani na siebie

Przebudzenie w Europie. Historia przyspieszyła

Dodaje, że te polityczne rozgrywki zmieniły spojrzenie na tę wojnę w Europie. - Na spotkaniu w Monachium, zaczęliśmy zastanawiać się, co się wydarzy, jak ta wojna rozleje się na nasze terytoria. Myśleliśmy, że będziemy rozmawiać o tym, co będzie, jak prezydentem zostanie Donald Trump. Ale nagle Ameryka stanęła z boku naszej dyskusji, bo doszliśmy do wniosku, że nie mamy wpływu na to, co dzieje się w USA - mówi ekspertka.