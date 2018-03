Europa dwóch prędkości, bez Orbana i Kaczyńskiego. Tak chce były szef niemieckiego MSZ

Były szef MSZ Niemiec Joschka Fischer opowiada się za Europą dwóch prędkości z Francją i Niemcami w roli awangardy. Twierdzi, że postęp całej Unii 27 państw jest ze względu na polityków w rodzaju Orbana i Kaczyńskiego jest niemożliwy.

„To jest nacjonalizm starych ludzi, starych społeczeństw. Mając 70 lat, mogę to w ten sposób ująć. Pozamykajmy okna i drzwi, zostawcie nas w spokoju - to są reakcje, które spotykamy na każdym kroku. Mamy do czynienia z wiarą w powrót do przeszłości i przekonaniem, że przeszłość jest przyszłością. Uważam ten sposób myślenia za wysoce niebezpieczny, ponieważ wszystkie trendy, między innymi demograficzny i technologiczny, są niekorzystne dla Europy. Musimy uważać, by nie pozostać w tyle” - tłumaczył Fischer. „Działające w pojedynkę europejskie państwa narodowe są na światowym rynku na straconej pozycji” – ostrzegł polityk Zielonych.