Etiopia. Amnesty International donosi o setkach zmasakrowanych cywilów w Tigraju

Do masowego mordu miało dojść w mieście Mai-Kadra w południowo-zachodnim Tigraju. Z opisu przedstawicieli AI wynika, że ciała zasztyletowanych zabitych zostały pozostawione na ulicach miasta. Zamordowani to głównie robotnicy nie biorący czynnego udziału w konflikcie. Organizacja zajmująca się prawami człowieka zaapelowała do władz o jak najszybsze przywrócenie komunikacji, by świat mógł dowiedzieć się o tragedii, która rozegrała się w Tigraju.