Estonia chce wesprzeć Ukrainę. Ale musi poprosić Niemców o zgodę

Na dostarczenie broni Ukrainie przez kraje bałtyckie zezwolił w czwartek Waszyngton. Pociski przeciwpancerne i haubice, pochodzące z militarnych zasobów NRD, a pozostające od lat w Estonii, mogłyby zatem trafić do Kijowa. Potrzeba do tego jednak konsultacji z Niemcami.

Niektóre sztuki haubicy 122 mm to obiekty muzealne. Prototyp powstał w 1938 roku. Od tamtego czasu wiele sztuk tego uzbrojenia trafiło do krajów, które stanowiły ZSRR oraz do krajów bloku wschodniego (Wikipedia Commons)