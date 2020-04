Empik Premium na 60 dni za darmo dla wszystkich

Empik w ramach swojej flagowej usługi Empik Premium udostępnia bezpłatnie wszystkim szeroki pakiet korzyści na dwa miesiące. To darmowy dostęp do ponad 13 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go, bezpieczna dostawa zamówień kurierem i do paczkomatów za 0 zł oraz specjalne oferty gier planszowych, książek, filmów, sprzętu sportowego oraz innych produktów na Empik.com. Dodatkowo Empik zaprasza dzieci na warsztaty naukowe online, oferuje dostęp do lektur szkolnych i unikalnych treści audio w aplikacji Empik Go.

Artykuł sponsorowany

W obliczu aktualnej sytuacji wielu z nas stoi przed koniecznością przeorganizowania życia swojego i najbliższych w domu. Wyzwaniem może być pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, czasem wolnym czy opieką nad dziećmi, gdy realizujemy wszystko w jednym miejscu. To dobry moment na spędzenie czasu razem, przetestowanie nowej rodzinnej planszówki i rozwój zainteresowań. Wiele aktywności z łatwością zrealizujemy w domu, a Empik pomaga w znalezieniu inspiracji i gotowych rozwiązań.

Od teraz przez dwa miesiące wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu szerokiego pakietu korzyści w ramach usługi Empik Premium. Aby aktywować swój darmowy kod, wystarczy wejść na stronę: www.empik.com/czas-w-domu. Daje on między innymi 60 dni na odkrywanie tysięcy audiobooków i e-booków oraz dostęp do szerokiej oferty słuchowisk i podcastów (w tym Praca zdalna. Jak przeżyć i nie zwariować?) w aplikacji Empik Go. Pakiet umożliwia także bezpieczną dostawę zamówień za 0 zł złożonych na stronie Empik.com, gdzie można znaleźć setki tysięcy produktów z różnych kategorii, takich jak książki, muzyka, filmy, gry, zabawki, sprzęt sportowy czy artykuły kreatywne. Zamówienia realizowane są z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – z preferowaną płatnością online oraz w różnych opcjach dostawy – w tym kurierem i bezkontaktowo do paczkomatów.

Premiery Empik Go

Każdy związek ma datę ważności. Poruszający serial audio

Dwie z pozoru szczęśliwe pary: małżeństwo z kilkunastoletnim stażem oraz świeży związek z Tindera. Wspólny, rodzinny wyjazd na majówkę – brzmi jak sielanka, ale kryje się za nim pełen emocji dramat obyczajowy. Serial audio „Fucking Bornholm”, z udziałem takich gwiazd, jak Magdalena Różczka, Michał Czernecki, Leszek Lichota i Olga Kalicka to poruszająca historia o kryzysie w związku i ponadczasowej potrzebie miłości, a zarazem przejmujący obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków. „Fucking Bornholm” to serial audio o filmowym rodowodzie, co zostało odzwierciedlone w wyjątkowej realizacji: aktorzy nie występują w nim jako lektorzy, lecz wcielają się w role, korzystając z całego swojego artystycznego warsztatu. Fantastyczne wykonania podkreślone są przez złożoną i niesamowicie szczegółową scenę dźwiękową i efekty specjalne, które prowadzą słuchacza przez tę opowieść.

Koronawirus oczami Malcolma XD

Jak uciec z zakażonej koronawirusem Warszawy? Czy warto zabrać ze sobą setki rolek papieru toaletowego oraz wykupić cały zapas płynu dezynfekującego? Malcolm XD w najnowszych pastach, które tym razem zostaną przedstawione w formie serialu audio, z wrodzonym humorem i życiową mądrością przedstawia absurdalną ekspedycję mieszkańców pewnej społeczności. „Kroniki Koronawirusowe” to kolejna propozycja dostępna w aplikacji Empik Go. Malcolm XD zyskał popularność publikując w sieci „pasty”, czyli krótkie humorystyczne opowiadania, które mają dziś kultowy status. Autor w satyryczny sposób ukazuje współczesność, w której rzeczywistość miesza się z fikcją. Tym razem zdecydował się wziąć na warsztat aktualne epidemiczne zjawisko, które jakkolwiek poważne, doprowadza czasem do komicznych sytuacji. Jednocześnie z premierą serialu za darmo zostanie udostępniony e-book „Kroniki Koronawirusowe”, przedstawiający całość historii.

Empik dla uczniów i przedszkolaków

Kapitalne eksperymenty w domowym laboratorium

Co robić z dziećmi w domu? Czy można zrobić mózg z kalafiora, satelitę z papieru i teleskop z lupy? I to w każdym mieszkaniu? Jak w domowych warunkach bezpiecznie przeprowadzić z dziećmi eksperyment chemiczny, a za pomocą flamastra wytłumaczyć czym jest chromatografia? „W domu jest fajnie i kropka!” to cykl warsztatów online dla dzieci i rodziców, na które zaprasza Empik, organizator programu Przecinek i Kropka wraz z Rzecznikami Nauki oraz edukatorami i autorami literatury dziecięcej. Rozwijające pasje, wiedzę i wyobraźnię zajęcia online znajdziecie na Facebooku Przecinek i Kropka oraz www.przecinekikropka.pl

Setki lektur w formie audio i e-booków w Empik Premium

W ramach darmowego dwumiesięcznego pakietu Empik Premium dostępna jest również większość lektur szkolnych w formie e-booków i audiobooków. To odpowiedź Empiku na aktualne wyzwania w procesie edukacji na czas zamknięcia szkół i potrzeby uczniów, pozbawionych dostępu do bibliotek i pomocy naukowych. Lektury są dostępne z poziomu aplikacji Empik Go. Setki książek, pełne spektrum epok i stylów literackich – od mitologii greckiej, przez Treny Kochanowskiego, powieści Żeromskiego, po poezję XX wieku. Wśród dostępnych tytułów znajdują się niemal wszystkie lektury obowiązkowe dla szkoły podstawowej i liceum. Uczniowie mogą korzystać z Empik Go na smartfonie, tablecie lub czytniku e-booków Inkbook. W aplikacji nie brakuje dodatkowych opracowań w formie podcastów “Ale co chodzi?”, które ułatwią zrozumienie wątpliwych kwestii i będą nieocenioną pomocą przy nauce do egzaminów.