Emocje na konferencji Kaczyńskiego. Lichocka wkroczyła: spokój!

- Ona nie ma tendencji dewocyjnych - mówił Kaczyński, odnosząc się do stojącej obok niego Lichockiej - ale ona o krzyż i wiarę oraz o polskość, bo tego nie da się rozerwać... i przyzna to nawet ateista, ona będzie walczyć. Atak na krzyż to atak na Polskę! - mówił Kaczyński, przedstawiając kandydatkę PiS do PE.