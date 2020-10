Emeryci dostaną podwyżki. Dodatkowe świadczenia w 2021 roku

Emerytury 2021. Waloryzacja emerytur i rent

ZUS w marcu 2021 roku przeprowadzi waloryzację emerytur i rent. Będzie ona na poziomie 3,84 proc. Portal Money.pl podaje, że jednocześnie będzie to waloryzacja procentowo-kwotowa, z gwarantowanym dodatkiem w wysokości 50 zł. Łącznie do kieszeni wszystkich emerytów trafi około 10 mld zł. Osoby, które w tym momencie otrzymują świadczenie w wysokości 1500 zł, po waloryzacji dostaną 1557 zł. Z przypadku emerytur na poziomie 2000 zł, po podwyżce będzie to 2076 zł. Ci, który dostają teraz 3000 zł, po marcowej waloryzacji emerytur będą otrzymywać 3115 zł.