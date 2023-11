Elon Musk wulgarny jak nigdy. Słowa do szefa Disneya niosą się po świecie

Musk wielokrotnie przepraszał za publikację postu z 15 listopada, w którym poparł antysemicką opinię jednego z użytkowników serwisu społecznościowego X. Komentujący stwierdził, że Żydzi podsycają nienawiść do białych ludzi, odnosząc się w ten sposób (według opinii publicznej) do teorii spiskowej tzw. "wielkiego zastąpienia". Miliarder zgodził się z tą wypowiedzią i w swoim poście odpowiedział, że "to rzeczywiście prawda". Teoria dotycząca wielkiego zastąpienia (czy też przemieszczenia albo wyparcia) głosi, że Żydzi wraz z liberalnymi elitami opracowują etniczną i kulturową wymianę białej populacji na ludzi o innym kolorze skóry. Ma to w efekcie doprowadzić do "ludobójstwa białych".