Elektrownia jądrowa. Rząd wybrał nowe lokalizacje

Rząd wybrał cztery potencjalne lokalizacje, w których ma powstać sześć bloków jądrowych. Rozwój energetyki jądrowej jest częścią rządowego projektu "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r." Sprawdź, czy jest się czego bać.

Rozwój energetyki jądrowej jest częścią rządowego projektu "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.". Budowa pierwszego bloku, który ma mieć moc 1–1,6 GW, ma rozpocząć się w roku 2026, a zakończyć 7 lat później. Kolejne bloki powinny być oddawane do użytku co 2 lub 3 lata po zakończeniu pierwszego. Ostatni blok powinien więc być gotowy do 2043r.

Elektrownia jądrowa. Rząd wybrał cztery lokalizacje

Rząd wybrał cztery potencjalne lokalizacje, w których ma powstać sześć bloków jądrowych, podaje portal Business Insider Polska. Do tej pory przewijały się dwie propozycje lokalizacji na Pomorzu, na których miałaby powstać pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce:

Lubiatowo-Kopalino (gmina Choczewo)

Żarnowiec (gminy Gniewino i Krokowa)

Rząd rozpatruje jeszcze dwie lokalizacje:

na północ od Konina (w woj. wielkopolskim), czyli okolice obecnej elektrowni Pątnów.

w okolicach elektrowni Bełchatów w województwie łódzkim.

Elektrownia jądrowa, czy to bezpieczne?

Pomimo zapewnień rządu wielu obywateli może mieć wątpliwości co do bezpieczeństwa takiej inwestycji, a zwłaszcza ci, którzy mieszkają w pobliżu potencjalnych lokalizacji budowy. Wiele osób pamięta katastrofę elektrowni jądrowej w Czarnobylu, do której doszło w 1986 r.

Z danych zgromadzonych przez portal Our World in Data, wynika, że elektrownie jądrowe są niemal tak samo bezpieczne jak wiatrowe, słoneczne, czy wodne! Elektrownie jądrowe są: ok. 470 razy bezpieczniejsze niż elektrownie korzystające z węgla brunatnego, 350 razy niż te uzyskujące energię z węgla kamiennego i 40 razy niż gazowe.

Elektrownia jądrowa i nowe miejsca pracy

Według władz "budowa może być zrealizowana aż w 70 proc. przez polskie przedsiębiorstwa we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi", a samo utworzenie sektora produkcji energii jądrowej w Polsce może przynieść ok. 25–38 tys. nowych miejsc pracy.

Paliwo jądrowe, z którego polskie elektrownie będą wytwarzać energię, będzie pochodziło z importu. Natomiast odpady mają być chłodzone na terenie elektrowni, a potem przez kilka lat bezpiecznie przechowywane. Następnie skierowane do składowiska głębokiego lub do przerobu.