"Ekstremalna anomalia temperatury". Synoptycy są pewni

Pogoda we wtorek

We wtorek zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st.C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 6 st.C w centrum, do 8 st.C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, na ogół południowo-zachodni i południowy.