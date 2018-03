Ekspertka z Torunia komentuje sprawę "fake newsa". Ma własną teorię

Ujawnienie informacji o ostrzeżeniu strony polskiej przez USA nie spodobało się sympatykom rządu. - Czy to ma odbywać się bezkarnie? - zastanawia się dr Hanna Karp, ekspertka ds. mediów.

Jak sugeruje dr Karp, informacja o "sankcjach polsko-amerykańskich" jest kłamstwem. "A jeżeli jest kłamstwo, to skąd ono się wzięło? Były jakieś przesłanki, które pozwoliły na to, żeby tak wielki i opiniotwórczy portal w Polsce szwajcarsko-niemieckiego Ringier Axel Springer wyprodukował tego typu informację i wrzucił ją w obieg." - zastanawia się ekspertka w romzowie z wPolityce.pl.

Pyta również, jakie są intencje grupy Ringer-Axel-Springer, do której nalezy portal Onet. "Jaki był cel publikowania informacji o tak niskim poziomie, które w efekcie godzą w dobro i interes państwa polskiego oraz bezpieczeństwo Polaków" - zastanawia się dr Karp.

"Dziś informacja to pieniądz. Jednak to jest także bezpieczeństwo. Możemy puścić dowolną informację i załamać bezpieczeństwo gospodarcze, informacyjne dowolnego kraju. Ale czy to ma odbywać się bezkarnie?" - oburza się.