"Ekspert cybernetyki". Rosjanie mogą zaatakować bez użycia siły

Rosja nie musi zaatakować fizycznie

Były doradca prezydentów USA podkreślił, że zagrożenie cybernetyczne jest realne. -Trzeba mieć świadomość, że to nie są abstrakcyjne zagrożenia. Rosja, to światowej klasy ekspert ds. cybernetyki, który z pewnością może zaatakować kluczową infrastrukturę w Europie, nawet bez użycia środków kinetycznych. Mają do tego środki cybernetyczne – przestrzegł.