Eksperci MIWO: Polacy spędzają w budynkach 90 proc. swojego życia, powinni tam mieć komfortowe warunki

Zgodnie z nową dyrektywą EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) od 1 stycznia 2028 r. nowo powstające budynki będące własnością instytucji publicznych mają być bezemisyjne, a od 1 stycznia 2030 r. ta zasada ma dotyczyć wszystkich pozostałych nowych budynków. Natomiast do 2050 r. wszystkie budynki w UE muszą być już bezemisyjne. Unijna dyrektywa zakłada, że budynki mieszkalne w UE zmniejszą średnie zużycie energii o 16 proc. do 2030 r. i o 20-22 proc. do 2035 r.