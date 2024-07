Lekarze alarmują. Osoby z tymi schorzeniami muszą uważać

Odwodnienie - jak je rozpoznać i jakie mogą być skutki?

Odwodnienie to kolejne poważne zagrożenie podczas upałów. Symptomy odwodnienia obejmują suchość w ustach, uczucie pragnienia, ból głowy, zmęczenie oraz zmniejszoną ilość oddawanego moczu. W przypadku braku odpowiedniej ilości płynów organizm traci zdolność do efektywnego chłodzenia się poprzez pocenie, co może prowadzić do wzrostu temperatury ciała. Ważne jest, aby w czasie upałów pić dużo wody oraz spożywać napoje izotoniczne, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom elektrolitów w organizmie.